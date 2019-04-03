Телеком: Стали известны B2C тарифы на услуги 5G в Южной Корее

03.04.2019, MForum.ru

После одновременного запуска услуг 5G B2B в Корее в декабре 2018 года, операторы готовятся к запуску B2C услуг до конца марта 2019 года. С 5 апреля в Корее начнутся продажи Samsung Galaxy S10 5G.

Кроме услуг быстрого доступа к интернету, KT намерен предложить клиентам 5G UHD бродкасты в реальном времени.

Операторы уже опубликовали цены на свои услуги. Стартовая цена на ежемесячное пользование составит 55 тысяч вон ($48), самыми дорогими будут пакеты SKT за 120 тыс. вон за 300 ГБ и 95 тыс. вон от LG U+ за 250 ГБ.

KT предлагает пакеты, цена которых выше 80 тысяч вон с безлимитным интернет-доступом.

На стартовых пакетах будут также ограничены скорости - 1 Мбит/c у KT и LG U+. Такая же скорость будет доступна пользователям у кого закончился пакет. Источник.

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Кто где в 5G

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теги: телеком Южная Корея тарифы