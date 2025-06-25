Микроэлектроника: ERG планирует начать производство галлия в Казахстане с 2026 года

MForum.ru

Микроэлектроника: ERG планирует начать производство галлия в Казахстане с 2026 года

25.06.2025, MForum.ru

Зарегистрированная в Люксембурге компания Eurasian Resources Group (ERG) намеревается создать в Казахстане производство такого редкоземельного элемента, как галлий (Ga). Об этом сообщает Reuters.

Выбор страны не удивителен, у этой компании, специализирующейся в области добычи и переработки минеральных ресурсов, основная часть активов размещена в Казахстане. С Россией компания тоже работает, как и Китаем, Бразилией и рядом стран Африки.

Галлий является ключевым элементом для силовых полупроводников, радиочастотной электроники, инфракрасных датчиков и сложных полупроводников, таких как AlGaN, GaN и GaAs. Его используют в ряде электронных изделий для военных, например, в радарах.

В мире на долю Китая приходится более 90% от глобального объема поставок, другие производители этого РЗЭ в небольших объемах – Россия, Япония и Южная Корея. Китай в последние годы усиливал экспортный контроль в отношении галлия, что заставляет волноваться потребителей этого металла в США и в Европе. В декабре 2024 года Китай запретил экспорт галлия (а также германия и сурьмы) в США. Не удивительно, что возникают идеи поиска альтернатив, в частности, добычи и производства этого металла в Средней Азии с планами поставок в страны OECD (Организации экономического сотрудничества и развития), то есть в страны, которые принято называть «западным блоком», - OECD насчитывает 38 таких стран.

ERG планирует инвестировать в производство галлия в Казахстане $20 млн. Выделять этот металл планируется из бокситовой руды, которую на предприятиях ERG в Казахстане перерабатывают в глинозем.

ERG планирует начать производство галлия в Казахстане в 2026 году и постепенно довести объемы его производства до 15 метрических тонн в год. По оценкам Геологической службы США в 2024 году в мире было произведено 760 тонн. Как я уже выше отметил, в основном эти объемы были добыты в Китае, совсем немного пришлось на долю Японии, Кореи и России.

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теги: галлий микроэлектроника

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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