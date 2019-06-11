Телеком: 15 июня Vodafone запустит первую коммерческую сеть 5G в Испании

11.06.2019, MForum.ru

Vodafone 15 июня 2019 года запустит первую коммерческую сеть 5G в Испании, которая будет доступна абонентам оператора в 15 городах страны, включая Мадрид, Барселону, Севилью, Малагу, Бильбао, Валенсию, а также в таких городах, как: Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño and Santander.

Поставщиками сетевых решений выступили Huawei и Ericsson, абонентские устройства 5G предоставят такие вендоры, как Samsung, LG и Xiaomi.

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теги: телеком пятое поколение 5G Испания Ericsson Huawei