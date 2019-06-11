Телеком: 15 июня Vodafone запустит первую коммерческую сеть 5G в Испании

MForum.ru
11.06.2019,
Vodafone 15 июня 2019 года запустит первую коммерческую сеть 5G в Испании, которая будет доступна абонентам оператора в 15 городах страны, включая Мадрид, Барселону, Севилью, Малагу, Бильбао, Валенсию, а также в таких городах, как: Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño and Santander.
Поставщиками сетевых решений выступили Huawei и Ericsson, абонентские устройства 5G предоставят такие вендоры, как Samsung, LG и Xiaomi.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком пятое поколение 5G Испания Ericsson Huawei
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
11.06. [Новости компаний] Телеком: Tele2 представила тариф "Интернет для вещей" / MForum.ru
27.03. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: Весеннее обновление тарифной линейки и новые опции Билайн / MForum.ru
28.12. [Новости компаний] Дайджест: Операторы наращивают доходы, ФАС позволил не спешить с отменой роуминга / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Конспекты: Роль гигабитного LTE-соединения и LTE Advanced Pro на пути к 5G / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Дайджест: МТС запустил промышленный IoT, ВымпелКом застрахует банковские карты и поможет спасотряду "Лиза Алерт" / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+ / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99 / MForum.ru
10.06. [ПО] Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s и Meizu Note 9 появятся в России этим летом / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Фотофлагман OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа в России / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.2 получил сменные крышки Xpress-On / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон – теперь за 9 990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.2 в России оценен в 8990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Fit / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z / MForum.ru
04.06. [ПО] Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40 / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru