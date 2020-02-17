MForum.ru
17.02.2020,
Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Билайн
Это официальная информация компании. На просьбу прокомментировать назначение - почему вр.и.о. назначен уже сейчас, при том, что прежний генеральный директор уходит из компании еще только в июне 2020 года, пресс-служба ПАО "ВымпелКом" дала следующий ответ: «Это стандартные действия, предусмотренные корпоративными правилами и процедурами».
Что же, добавить к этому пока что особо нечего. Сомнительно, что Виктор Бирюков в ближайшем будущем избавится от приставки вр. и.о. и займет должность гендиректора "ВымпелКом", скорее всего, акционеры компании назначат кого-то со стороны.
Я, по-прежнему, придерживаюсь мнения, что это не должен быть иностранец. Сейчас телеком рынок России находится в очень сложной фазе, и компании нужен руководитель, глубоко погруженный в местные реалии, который не только разбирается в бизнесе, но также хорошо знаком с особенностями российского рынка в целом и телеком-бизнеса, в частности.
Это должен быть достаточно жесткий руководитель, который сможет проводить в значительной мере самостоятельную политику в условиях формальной подчиненности штаб-квартире в Амстердаме с ее двумя со-директорами. Руководитель, который сможет обеспечить продолжение активного строительства сети 4G с тем, чтобы поднять ее до среднерыночного уровня по качеству пользовательского опыта. Нужны, в частности, заметные сдвиги в обеспечении мобильного интернета в московском метро.
Хотелось бы увидеть больше активностей компании в области высокотехнологичных направлений, прежде всего, в области IoT. И, конечно, все эти услуги следует активно и умело продвигать на рынок, чтобы добиться перелома в притоке-оттоке абонентов в пользу притока. В рознице при этом хотелось бы наблюдать сокращение числа салонов при одновременном росте эффективности работы остающихся.
У компании уже есть ряд интересных инициатив, таких, как, например, конвергентная услуга и "семейные" тарифы, так что речь не идет о каком-то возрождении Феникса, а, скорее, об упрочении позиций ВымпелКом на рынке, как активного участника конкуренции за первые два места в "большой четверке.
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Пресс-релиз ПАО "ВымпелКом" через MForum.ru
Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности Генерального директора Билайн
17 февраля 2020 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), входящее в группу VEON, сообщает о назначении Виктора Бирюкова временно исполняющим обязанности Генерального директора Компании.
Одновременно с данным назначением Виктор продолжит работать Исполнительным вице-президентом ПАО «ВымпелКом» по юридическим вопросам и корпоративным отношениям.
В пятницу, 14 февраля, Билайн объявил о том, что в конце июня 2020 года Василь Лацанич покинет пост Генерального директора Компании. ПАО «ВымпелКом» ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.
В 2016 году Виктор Бирюков присоединился к ПАО «ВымпелКом» в качестве Директора по юридическим вопросам региона Евразия, обеспечивал юридическую поддержку стратегических инициатив региона, трансформационных и цифровых проектов, отвечал за корпоративное управление, партнерские отношения в Казахстане и Киргизии, управление юридическими департаментами семи операционных компаний региона Евразия. В феврале 2017 года Виктор был назначен на должность Исполнительного вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям ПАО «ВымпелКом». Виктор является членом Наблюдательно совета АНО «Цифровая экономика».
Виктор окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1998 году, а затем получил степень Магистр права (LL.M.) Северо-Западного университета и в 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса по специальности общего администрирования (GMP-6).
Правовая оговорка
Данный пресс-релиз содержит «прогнозные заявления» в том значении, в котором данное выражение определено в статье 27А Закона США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями и дополнениями), а также статье 21Е Закона США о торговле ценными бумагами 1934 года (с изменениями и дополнениями).Прогнозные заявления не являются историческими фактами и содержат, в том числе, сообщения о ожиданиях относительно планов менеджмента и возможности успешно реализовать операционную модель и планы развития компании. Прогнозные заявления по существу своему подвержены рискам и неопределенностям. Если такие риски или неопределенности воплотятся в жизнь или такие предположения окажутся неверными, то фактические результаты могут существенно отличаться от тех, что предполагались или подразумевались в таких прогнозах и предположениях.VEON не берет на себя обязательство публично обновлять, за исключением случаев, указанных в законодательстве США о ценных бумагах, заявления, содержащие прогнозы, чтобы они соответствовали событиям и обстоятельствам, произошедшим на дату обновления, а также событиям, которые никто не ожидал, но которые все-таки произошли. Более того, в данном пресс-релизе содержится либо может содержаться «инсайдерская информация» в значении Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке № 596/2014.
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пресс-релиз ВымпелКом на сайте оператора
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теги: ВымпелКом Билайн VEON кадры назначения
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