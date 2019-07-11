Анонсы: TECNO представила Phantom 9 со строенной AI-камерой

MForum.ru
11.07.2019,
У большинства из нас бренд TECNO каких-либо ассоциаций не вызывает. Однако, это один из крупнейших игроков на африканском рынке, предлагающий смартфоны по очень привлекательным ценам.
Впрочем, Phantom 9 интересен не только ценой в 77000 нигерийских найра (эквивалент 13,5 тысяч рублей), но и строенной тыловой камерой с поддержкой режима супер-макро, знакомого по устройствам Huawei и Lenovo. Конфигурация тыловой камеры Phantom 9 включает в себя 16 Мп основной модуль, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены.
. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп, причем она оснащена сдвоенной вспышкой. Также в активе Phantom 9 присутствуют 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет 2340х1080 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3500 мАч. ОС - Android Pie.
© Антон Печеровый,
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