Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290

11.11.2019, MForum.ru

Ключевое отличие смартфонов Gigaset – сборка в Германии. Если говорить о GS290, то новинка привлекает внимание аккумулятором ёмкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой Pump Express+.

В активе Gigaset GS290 присутствуют чипсет 6,3-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD+ с соотношением сторон 19,5:9, чипсет Helio P23, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера 13+2 Мп и 16 Мп фронтальная камера. Цена Gigaset GS290 составит 269 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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