Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290

MForum.ru
11.11.2019,
Ключевое отличие смартфонов Gigaset – сборка в Германии. Если говорить о GS290, то новинка привлекает внимание аккумулятором ёмкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой Pump Express+.
В активе Gigaset GS290 присутствуют чипсет 6,3-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD+ с соотношением сторон 19,5:9, чипсет Helio P23, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера 13+2 Мп и 16 Мп фронтальная камера. Цена Gigaset GS290 составит 269 евро.
© Антон Печеровый,
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