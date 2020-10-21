Анонсы: Gigaset GS4 – немецкий смартфон на чипе MediaTek

MForum.ru
21.10.2020,
Компания Gigaset официально анонсировала смартфон GS4. Главная «фишка» смартфонов Gigaset заключается в том, что их производство осуществляется на территории Германии, а не в странах Азии.
Технически Gigaset GS4 представляет собой аппарат с 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек, чипсетом MediaTek Helio P70, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (в конфигурации 16 Мп основной сенсор, 5 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки), 13 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой беспроводной зарядкой 15 Вт. Купить Gigaset GS4 можно будет за 229 евро.
© Антон Печеровый,
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