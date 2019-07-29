Анонсы: Gigaset GS195 представлен официально

29.07.2019, MForum.ru

Немецкая компания Gigaset пополнила свое портфолио смартфоном Gigaset GS195. В качестве «фишки» новинки производитель указывает возможность персонализации стеклянной задней крышки индивидуальной гравировкой длиной до 26 символов

Спецификации Gigaset GS195 включают в себя 6,18-дюймовый дисплей разрешением 2246х1080 точек с огромной «челкой» для динамика и 8 Мп фронтальной камеры, чипсет SC9863A (8 ядер, 1,6 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+5 Мп) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9.0 Pie. Как и другие смартфоны Gigaset, новинка собрана на заводе в Германии, что отличает ее от подавляющего большинства других смартфонов. Цена Gigaset GS195 – 199 евро. Наличие гравировки добавляет к цене аппарата 5 евро.