Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии

MForum.ru
22.10.2021,
Компания представила новинку своего смартфонного портфолио - Gigaset GS5. Как и другие устройства производителя, собирать новинку будут на заводе компании в городе Бохольц. Кроме того, компания оснастила ее съемной задней крышкой (причем из стекла) и съемной батареей.
Спецификации Gigaset GS5 включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет MediaTek Helio G85, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный), 16 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе дисплея и съемный АКБ емкостью 4500 мАч, причем с поддержкой не только быстрой (18 Вт), но и беспроводной зарядки (15 Вт). Цена Gigaset GS5 составит 299 евро. Купить новинку можно будет в двух расцветках, но устройство можно персонализировать с помощью гравировки или фотографии, впечатанной под стекло задней панели.
© Антон Печеровый,
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