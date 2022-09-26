Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии»

MForum.ru
26.09.2022,
Портфолио компании Gigaset пополнил смартфон Gigaset GX6, выпуск которого будет вестись на заводе Gigaset в Бохольте, а значит это устройство «Made in Germany». Технически новинка представляет собой защищённое устройство (MIL-STD-810H, IP68), причем первые 3 месяца гарантия действует и на защиту от влаги.
Технически речь идет о смартфоне с 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2412х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 900, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 50 Мп тыловой камерой (плюс 2 Мп вспомогательный), 16 Мп фронтальной и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, а также беспроводной зарядкой 15 Вт. Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсора находится на боковом торце. Купить Gigaset GX6 в серой и черной (с оранжевыми вставками) расцветках можно за 579 евро.
© Антон Печеровый,
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