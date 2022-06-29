Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально

29.06.2022, MForum.ru

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Портфолио смартфонов от компании Gigaset пополнила модель GS5 Lite. Новинка представляет собой бюджетное решение. Ключевым отличием устройств Gigaset от смартфонов других брендов является то, что их сборка осуществляется на территории Германии.

Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально

Спецификации Gigaset GS5 Lite включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет MediaTek Helio G85, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Причем, в отличие от большинства смартфонов, батарея в Gigaset GS5 Lite является съемной. Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Цена Gigaset GS5 Lite – 249 евро.

Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально

Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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