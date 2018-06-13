Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии

MForum.ru
13.06.2018,
Интерес компании Gigaset, известного производителя DECT-телефонов и других решений для проводной телефонии, к рынку смартфонов проявляется уже давно. Впрочем, попытки выйти на рынок смартфонов особого успеха компании не принесли.
Ключевое отличие Gigaset GS185 от конкурентов – немецкая сборка. Аппарат будет производиться на заводе Gigaset в немецком городе Бохольт, где компания собирает DECT-телефоны. Насколько успешной окажется эта попытка покажет время. Что касается самого устройства, то Gigaset GS185 относится к бюджетному сегменту, но оснащен экраном 18:9. Спецификации включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, чипсет Snapdragon 425, две 13 Мп камеры и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена Gigaset GS185 составит 179 евро, а в продаже она появится в июле текущего года.
© Антон Печеровый,
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