Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии

13.06.2018, MForum.ru

Интерес компании Gigaset, известного производителя DECT-телефонов и других решений для проводной телефонии, к рынку смартфонов проявляется уже давно. Впрочем, попытки выйти на рынок смартфонов особого успеха компании не принесли.

Ключевое отличие Gigaset GS185 от конкурентов – немецкая сборка. Аппарат будет производиться на заводе Gigaset в немецком городе Бохольт, где компания собирает DECT-телефоны. Насколько успешной окажется эта попытка покажет время. Что касается самого устройства, то Gigaset GS185 относится к бюджетному сегменту, но оснащен экраном 18:9. Спецификации включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, чипсет Snapdragon 425, две 13 Мп камеры и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена Gigaset GS185 составит 179 евро, а в продаже она появится в июле текущего года.