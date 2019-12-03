Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ

MForum.ru
03.12.2019,
Российская компания BQ анонсировала новую линейку Strike, в которой производитель решил собрать разнообразные «звонилки».
Если не считать стилизованную под крокодилью кожу заднюю панель, Strike F30 является классической кнопочным телефоном образца последних двух-трех лет. В активе Strike F30 присутствуют 2,8-дюймовый дисплей разрешением 240х320 точек, поддержка карт памяти microSD объемом до 16 Гб, номинальная камера и аккумулятор емкостью 1000 мАч. Цена Strike F30 в золотистом, сером и черном цветах составит 2390 рублей.
Strike F10 заметно оригинальнее. Внешность этого аппарата относит нас на 25 лет назад, когда в ходу были дальнобойные радиотелефоны. Габариты Strike F10 составляют 195 x 62.2 x 45 мм, вес 352 грамма. Из спецификаций можно упомянуть только батарею емкостью 3600 мАч (которая может работать в режиме внешнего аккумулятора), поддержку сетей GSM 900/1800 и экран диагональю 1,77 дюйма при разрешении 128х160 точек. Цена Strike F10 – 2290 рублей.
© Антон Печеровый,
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