Телеком: LTE-смартфоны - 49% в сети Tele2

28.01.2019, MForum.ru

Проникновение смартфонов в общем числе аппаратов, подключенных к сети Tele2 по итогам 2018 года, достигло 70% (+8 п.п.), а проникновение смартфонов с поддержкой LTE - 49%. Если говорить только о смартфонах, то поддержкой LTE может похвастаться 7 из 10 устройств.

иллюстрация - пресс-службы Tele2

В Московском регионе проникновение смартфонов достигло 97%! Этот результат не должен удивлять, учитывая, что традиционные звонилки с поддержкой только GSM в Московском регионе абоненты Tele2 использовать не могут в связи с отсутствием у компании соответствующей лицензии и сети в регионе.

Проникновение смартфонов с LTE быстрее всего росло в сети Tele2 в Московском регионе, на Северо-Западе и Урале - по итогам года в общем числе подключенных смартфонов, доля смартфонов с LTE достигла, соответственно 80% (+21 п.п.), 72% (+19 п.п.) и 70% (+19 п.п.).

Количество аппаратов с поддержкой только GSM в сети Tele2 за 2018 год уменьшилось на 91% год к году, но их число по-прежнему измеряется в миллионах, а доля - в десятках процентов.

В рамках общерыночного тренда росла доля устройств с большой диагональю, - самыми популярными стали смартфоны с диагональю экрана до 5.5” (38%). Быстрее всего, в 2.5 раза, росла доля аппаратов с диагональю более 5.5” (25%). В Москве доля аппаратов с большим экраном достигла 30”. Все это отражает общерыночные и общемировые тренды.

Доля устройств под ОС Android (88%) существенно превышает долю устройств под IoS (10%). В Московском регионе доля поклонников яблочного бренда выше - 16%, сказывается более высокий уровень доходов в регионе?

Потребители по-прежнему предпочитают покупать смартфоны, которые позволяют использовать несколько SIM-карт, доля таких аппаратов составляет 83% (+5 п.п. год к году). Самое высокое проникновение смартфонов с более чем одной активной SIM-картой встречается в Черноземье, Поволжье и в Сибири, - до 85%.

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