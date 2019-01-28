Телеком: LTE-смартфоны - 49% в сети Tele2

MForum.ru

Телеком: LTE-смартфоны - 49% в сети Tele2

28.01.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Проникновение смартфонов в общем числе аппаратов, подключенных к сети Tele2 по итогам 2018 года, достигло 70% (+8 п.п.), а проникновение смартфонов с поддержкой LTE - 49%. Если говорить только о смартфонах, то поддержкой LTE может похвастаться 7 из 10 устройств.

LTE-смартфоны - 49% в сети Tele2

иллюстрация - пресс-службы Tele2

 

В Московском регионе проникновение смартфонов достигло 97%! Этот результат не должен удивлять, учитывая, что традиционные звонилки с поддержкой только GSM в Московском регионе абоненты Tele2 использовать не могут в связи с отсутствием у компании соответствующей лицензии и сети в регионе.

Проникновение смартфонов с LTE быстрее всего росло в сети Tele2 в Московском регионе, на Северо-Западе и Урале - по итогам года в общем числе подключенных смартфонов, доля смартфонов с LTE достигла, соответственно 80% (+21 п.п.), 72% (+19 п.п.) и 70% (+19 п.п.).

Количество аппаратов с поддержкой только GSM в сети Tele2 за 2018 год уменьшилось на 91% год к году, но их число по-прежнему измеряется в миллионах, а доля - в десятках процентов.

В рамках общерыночного тренда росла доля устройств с большой диагональю, - самыми популярными стали смартфоны с диагональю экрана до 5.5” (38%). Быстрее всего, в 2.5 раза, росла доля аппаратов с диагональю более 5.5” (25%). В Москве доля аппаратов с большим экраном достигла 30”. Все это отражает общерыночные и общемировые тренды.

Доля устройств под ОС Android (88%) существенно превышает долю устройств под IoS (10%). В Московском регионе доля поклонников яблочного бренда выше - 16%, сказывается более высокий уровень доходов в регионе?

Потребители по-прежнему предпочитают покупать смартфоны, которые позволяют использовать несколько SIM-карт, доля таких аппаратов составляет 83% (+5 п.п. год к году). Самое высокое проникновение смартфонов с более чем одной активной SIM-картой встречается в Черноземье, Поволжье и в Сибири, - до 85%.

+

За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: tele2 смартфоны проникновение 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

24.01. [Новости компаний] Телеком: Ростелеком в шаге от консолидации акций Tele2 / MForum.ru

23.01. [Новости компаний] Телеком: Tele2 по-прежнему хочет построить сеть LTE450 для госорганов / MForum.ru

22.01. [Новости компаний] Telegram: Тинькофф Мобайл расширяет территорию / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 16:28 roman55 Тема: Виртуальные шлемы. Когда уже?
Странно, когда мы ездили в Киев и там ходили на массаж к массажисткам. Это было очень прикольно
Сегодня 16:03 Av83 Тема: Телеком: 5G в США - гонка за клиентами (21.01.2019)
В этом и отличие ZTE от других - им интересно развитие, поэтому они и складной смартфон первыми сделали и сейчас 5g запускают. А другим брендам прибыль важнее
Вчера 20:44 Fractals Тема: Кемеровская область (04.12.2007)
Уже полгода в эфире Мегафон вещает LTE Advanced (4G+) LTE b3+b7+b7 (10+20+20); МТС Запустили LTE Advanced (4G+) фрагментарно LTE b3+b7 (10+10) - сеть 2 слоя b3/7; Билайн Запустили LTE Advanced (4G+) ...
Вчера 19:50 Lol2019 Тема: Samsung GT-E2232
Как записать звук с диктафона Samsung GT-E223 больше часа?
25.01.2019 13:27 roman55 Тема: Телефон не включается после перепрошивки (Страницы: 1 2 3)
Спасибо за помощь

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

28.01. [Новинки] Слухи: Nokia 1 Plus замечен на рендерах / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: