Анонсы: Planet Astro Slide – QWERTY-слайдер с 48-Мп камерой

MForum.ru
02.04.2020,
Компания Planet Computers показала весьма любопытное устройство. Внешне Planet Astro Slide, выполненный в формате бокового слайдера с QWERTY-клавиатурой, вызывает ассоциацию с Nokia E7. Причем клавиатура имеет вариант частичного открытия и подсветку.
Внутри Planet Astro Slide присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет MediaTek Dimensity 1000, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловая камера с сенсором разрешением 48 Мп, 5 Мп фронтальная камера, NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Программная составляющая Planet Astro Slide – Android 10 с возможностью использования мобильных дистрибутивов Linux. Стандартная цена новинки составит 573 евро, но на старте продаж купить Planet Astro Slide можно будет за 491 евро.
© Антон Печеровый,
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