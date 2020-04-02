Анонсы: Planet Astro Slide – QWERTY-слайдер с 48-Мп камерой

02.04.2020, MForum.ru

Компания Planet Computers показала весьма любопытное устройство. Внешне Planet Astro Slide, выполненный в формате бокового слайдера с QWERTY-клавиатурой, вызывает ассоциацию с Nokia E7. Причем клавиатура имеет вариант частичного открытия и подсветку.

Внутри Planet Astro Slide присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет MediaTek Dimensity 1000, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловая камера с сенсором разрешением 48 Мп, 5 Мп фронтальная камера, NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Программная составляющая Planet Astro Slide – Android 10 с возможностью использования мобильных дистрибутивов Linux. Стандартная цена новинки составит 573 евро, но на старте продаж купить Planet Astro Slide можно будет за 491 евро.