Кадры: МГТС сообщает о назначении Алексея Назарова новым директором по продажам и обслуживанию

MForum.ru
04.06.2018,
04 июня 2018 г. Москва, РФ – ПАО "Московская городская телефонная сеть" (MOEX: MGTS), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в Группу МТС (NYSE: MBT), объявляет о назначении на должность члена правления - директора по продажам и обслуживанию Алексея Назарова.
До назначения в МГТС Алексей Назаров 19 лет проработал в телеком-отрасли в различных компаниях и сегментах рынка, имеет успешный опыт коммерческой деятельности, включая e-commerce, вывода на рынок новых продуктов и сервисов, формирования и управления международными командами.
Биографическая справка
Алексей Назаров родился в 1979 г. в Москве. Выпускник Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.
В телекоммуникациях работает с 1999 года. Занимал различные должности, в том числе руководящие, в коммерческих и маркетинговых структурах компаний "ПТТ-Телепорт Москва", "МТУ-Интел" (бренд СТРИМ), "Центел" (бренд QWERTY), "Центральный телеграф", концерн "Энерго" и "Нэт Бай Нэт Холдинг" (бренд WIFIRE).
С сентября 2016 г. по март 2018 г. занимал позицию вице-президента в АО "Транстелеком", где отвечал за развитие бизнеса на массовом рынке.
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