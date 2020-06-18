Шведы уходят из Турции

MForum.ru

Шведы уходят из Турции

18.06.2020, MForum.ru

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15 лет продолжалась непростая борьба шведов из Telia за возможность влияния на управление таким интересным бизнесом, как Turkcell. И вот, наконец, шведы окончательно уходят из Турции, получив скромные $530 млн за свою "косвенную долю". Закрытие сделки ожидается во второй половине 2020 года, когда "Фонд благосостояния Турции" получит 47,1% долю акций Turkcell.

Эта сделка подводит черту под всеми взаимными претензиями, обвинениями и судебными спорами, которые кипели с 2005 года.

За 20 лет шведы инвестировали в Turkcell около $1,4 млрд, а также успели получить дивиденды на сумму около $3 млрд (включая чистую выручку от продажи). Как по мне, так неплохой результат, если вспомнить, чем завершились попытки иных российских бизнесов инвестировать в Европе и в Средней Азии.

Что же, будет интересно посмотреть, что там навоюют турки (я не про Ливию, а про Turkcell в Турции). Сейчас шведы оставляют турецкой стороне лидера рынка с 30,5 млн абонентов по итогам 1q2020. Будет интересно посмотреть за динамикой показателей компании без скандинавов.

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теги: Telia Turkcell

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