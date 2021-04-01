Анонсы: Huawei Band 6 представлен официально

MForum.ru
01.04.2021,
Компания Huawei анонсировала смарт-браслет Huawei Band 6. Новинка во многом напоминает Honor Band 6 и оснащена 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 368х194 точки. Заявленная автономность до 14 дней.
Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE. В части защиты от влаги допускается погружение на глубину до 50 метров. Новинка оснащена типичным для современных носимых устройств набором датчиков и умеет отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, а также оценивает качество сна и уровень стресса. Также отметим 96 спортивных режимов, возможность просмотра прогноза погоды, управления камерой и воспроизведением музыки. Цветовая гамма модели включает в себя черную, зеленую и янтарную расцветки. Начало продаж назначено на 3 апреля, цена на рынке Малайзии – 219 ринггит, что по текущему курсу соответствует 4000 рублей.
© Антон Печеровый,
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