B2O: Билайн Бизнес отмечает успех агрегатора ресурсов для межоператорского взаимодействия

MForum.ru
21.09.2021,
В числе проектов Билайн Бизнес есть площадка для агрегации ресурсов для межоператорского взаимодействия. Это очень полезный для участников рынка ресурс, позволяющий оперативно арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи.
Проект быстро развивается, на июнь 2021 года на нем было открыто более 30 тысяч лотов. Такого успеха удалось достичь в сжатые сроки - платформу запустили в июле 2019 года, а его полный функционал стал доступен участникам, начиная с апреля 2020 года.
За этот период было реализовано порядка 10 тысяч соглашений, две трети из них - новые включения. Кроме того, площадку используют для модификации существующих услуг. В итоге сейчас на платформе открыто 30 762 лота.
Что дал запуск площадки? Убраны посредники. Выросла прозрачность сделок на рынке связи. Выросла скорость заключения договоров. Это позволяет снижать затраты, участник рынка может решить как распорядиться экономией - снизить стоимость услуг для конечных пользователей, повысить свою прибыль или поделить экономию между этими двумя опциями.
В Билайн Бизнес планируют дальнейшее развитие платформы, с конца 2021 года операторам связи обещано добавление возможности создания своих лотов, возможность интеграции с API.
Юрий Борисов, Руководитель департамента по развитию и аренды инфраструктуры ПАО «ВымпелКом»:
«Количество полученных ответов на размещенные лоты говорит об интересе рынка связи к нашей платформе. Удобный, понятный и простой интерфейс позволяет операторам отслеживать новые лоты и оперативно выдавать коммерческие предложения. В то же время региональные и локальные операторы связи могут наравне конкурировать с лидерами отечественного рынка, а также настроить автоматические уведомления о появлении новых запросов таким образом, чтобы оперативно получать информацию о потенциально интересных сделках в своих зонах».
Операторы, желающие подключиться к платформе, могут сделать это здесь.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Билайн Бизнес
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