Развитие сети: Билайн инвестирует 650 млн рублей в Нижегородской области

MForum.ru
25.09.2021,
Оператор ВымпелКом заключил соглашение с правительством Нижегородской области о сотрудничестве "с целью развития цифровой экономики на территории региона".
В рамках соглашения будет производиться развитие телеком-инфраструктуры, а также "совместная реализация инновационных проектов". В частности, операторский анализ Big Data планируется задействовать в развитии транспортной системы, определение уровня миграции населения, развитие туризма.
С начала 2019 года Билайн нарастил сеть 4G/LTE в Нижегородской области почти на 80%. Оператор продолжает строить новые BS на территории Нижнего Новгорода и области.
В ближайшие 2 года компания инвестирует в свою инфраструктуру в Нижегородской области порядка 650 рублей.
Рашид Исмаилов, президент ПАО «ВымпелКом»:
«Наша компания на протяжении последних нескольких лет активно поддерживает цифровизацию регионов. Развитие технологической инфраструктуры в регионе – приоритетное направление для нас. Нам предстоит решить большое количество задач, поскольку именно сейчас закладываются фундаментальные изменения для дальнейшего развития. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет продуктивным не только в текущем моменте, но и поможет открыть новые возможности для дальнейшего роста».
В Нижегородской области операторами LTE задействованы следующие частоты:
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теги: телеком Билайн ВымпелКом Нижегородская область
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