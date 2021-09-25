Развитие сети: Билайн инвестирует 650 млн рублей в Нижегородской области

25.09.2021, MForum.ru

Оператор ВымпелКом заключил соглашение с правительством Нижегородской области о сотрудничестве "с целью развития цифровой экономики на территории региона".

В рамках соглашения будет производиться развитие телеком-инфраструктуры, а также "совместная реализация инновационных проектов". В частности, операторский анализ Big Data планируется задействовать в развитии транспортной системы, определение уровня миграции населения, развитие туризма.

С начала 2019 года Билайн нарастил сеть 4G/LTE в Нижегородской области почти на 80%. Оператор продолжает строить новые BS на территории Нижнего Новгорода и области.

В ближайшие 2 года компания инвестирует в свою инфраструктуру в Нижегородской области порядка 650 рублей.

Рашид Исмаилов, президент ПАО «ВымпелКом»:

«Наша компания на протяжении последних нескольких лет активно поддерживает цифровизацию регионов. Развитие технологической инфраструктуры в регионе – приоритетное направление для нас. Нам предстоит решить большое количество задач, поскольку именно сейчас закладываются фундаментальные изменения для дальнейшего развития. Мы надеемся, что наше сотрудничество станет продуктивным не только в текущем моменте, но и поможет открыть новые возможности для дальнейшего роста».

В Нижегородской области операторами LTE задействованы следующие частоты:

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теги: телеком Билайн ВымпелКом Нижегородская область

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