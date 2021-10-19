Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально

19.10.2021, MForum.ru

Компания Apple анонсировала наушники AirPods образца 2021 года. Главная «фишка» – поддержка технологии Spatial Audio, включающей в себя объемный звук Dolby Atmos и Lossless Audio. Кроме того, новинка поддерживает адаптивный эквалайзер Adaptive EQ.

Улучшены и остальные параметры, включая эргономику для более удобного ношения и динамик. Время автономной работы выросло до 6 часов, при подзарядке через кейс суммарное время автономной работы составит 30 часов. Зарядки в течение 5 минут достаточно для 1 часа прослушивания музыки. Также отметим полную поддержку магнитной зарядки MagSafe. Для управления наушниками служит специальная зона, распознающая разную силу нажатия. Прием предзаказов уже начался, старт продаж – 26 октября. Купить Apple AirPods 2021 можно будет за 16 490 рублей. Параллельно, AirPods прошлого поколения подешевели до 12 490 рублей.