Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально

19.10.2021, MForum.ru

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Компания Apple анонсировала наушники AirPods образца 2021 года. Главная «фишка» – поддержка технологии Spatial Audio, включающей в себя объемный звук Dolby Atmos и Lossless Audio. Кроме того, новинка поддерживает адаптивный эквалайзер Adaptive EQ.

Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально

Улучшены и остальные параметры, включая эргономику для более удобного ношения и динамик. Время автономной работы выросло до 6 часов, при подзарядке через кейс суммарное время автономной работы составит 30 часов. Зарядки в течение 5 минут достаточно для 1 часа прослушивания музыки. Также отметим полную поддержку магнитной зарядки MagSafe. Для управления наушниками служит специальная зона, распознающая разную силу нажатия. Прием предзаказов уже начался, старт продаж – 26 октября. Купить Apple AirPods 2021 можно будет за 16 490 рублей. Параллельно, AirPods прошлого поколения подешевели до 12 490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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