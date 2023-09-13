Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C

MForum.ru

Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C

13.09.2023, MForum.ru

В соответствии с правилами ЕС Apple выпустила новейшие модели iPhone 15 с новым портом USB Type-C, заменяющим традиционный разъем Lightning. Компания из Купертино не остановилась на достигнутом и представила новую версию AirPods Pro 2nd Gen, также получившую чехол с зарядным чехлом USB Type-C.

Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C

Порт USB-C на AirPods Pro 2-го поколения сделает его более удобным для пользователей, особенно для тех, кто планирует приобрести новые модели iPhone 15. За счет переход на новый порт можно использовать один кабель для зарядки Mac, iPad, AirPods и линейки iPhone 15. Пользователи даже могут заряжать свои AirPods напрямую от iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Зарядка MagSafe также присутствует.

В дополнение к новому порту AirPods Pro 2nd Gen также обеспечивает звук без потерь со сверхнизкой задержкой за счет поддержки Apple Vision Pro. Apple включила улучшенный рейтинг IP54 для наушников и корпуса, что обеспечивает дополнительную пыленепроницаемость.

Остальные функции такие же, как у AirPods Pro, включая двукратное активное шумоподавление, расширенный режим прозрачности, более захватывающий пространственный звук и расширенный диапазон размеров ушных вкладышей. С iOS 17 AirPods Pro Gen 2 получили ряд новых функций, включая адаптивный звук, распознавание разговора и персонализированную громкость.

Начало продаж AirPods Pro 2nd Gen с чехлом для зарядки MagSafe (USB-C) намечено на 22 сентября, цена $249.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомрации gizmochina.com

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