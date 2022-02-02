Частные сети: МегаФон продолжает запускать сети pLTE для бизнес-клиентов

02.02.2022, MForum.ru

Сегодня оператор сообщает о запуске частной сети на крупнейшем месторождении коксующегося угля - Эльгинском, в интересах заказчика "ЭльгаУголь". Переход к использованию pLTE позволил добывающей компании отказаться от спутниковых каналов связи.

Автор фото: Stahlkocher - собственная работа, CC BY-SA 3.0

Сеть pLTE обеспечивает покрытием площадь порядка 10 тысяч гектаров. Базовые станции работают в диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 и 2600 МГц, что обеспечивает высокие пиковые скорости передачи данных, сравнительно высокую пропускную способность сети и хорошее проникновение сигнала в помещения, проведение в которые линий фиксированной связи затруднен из-за скалистой местности.

Сеть pLTE обеспечила возможность управления транспортом компании на территории месторождения с применением современных систем диспетчеризации. В частности, сеть обеспечивает передачу телеметрии с карьерной техники, что позволяет отслеживать производительность машин и оборудования. К мобильной сети подключены установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры. Контролируются такие параметры, как давление в шинах, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, а также — усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие.

«Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей — первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда, — подчеркнул Александр Исаев, генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь». — Также приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении — сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьей и близкими».

Компания экспериментирует с технологиями дополненной и виртуальной реальности, которые помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, обучать технике безопасности для допуска к объектам опасного производства. Внедрена также система позиционирования персонала и мониторинга здоровья сотрудников.

«Частная LTE-сеть МегаФона позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему. Успешный запуск Private LTE на крупнейшем месторождении угля в Якутии поможет нашему партнеру в цифровизации сложных производственных процессов, связанных с геопозиционированием производственной техники и персонала, мониторингом и контролем энергоснабжения, а также позволит внедрить систему видеонаблюдения там, где ранее реализовать это было невозможно», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

В портфеле "МегаФона" есть целый ряд проектов сетей pLTE для B2B клиентов, идет этап их развертывания. Можно вспомнить о договоренностях МегаФон с Магнитогорским металлургическим комбинатом, с СИБУР, Лебедянским ГОК (Металлоинвеста). Есть проект запуска pLTE на Удоканском месторождении меди. Так что в 2022 году мы еще не раз услышим о запусках pLTE компанией МегаФон.

Если говорить о других операторах, следует отметить высокую активность МТС по части pLTE. Более подробно о проектах pLTE в России можно почитать на MForum.ru.

пресс-релиз МегаФон

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