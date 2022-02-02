Частные сети: МегаФон продолжает запускать сети pLTE для бизнес-клиентов

MForum.ru
02.02.2022,
Сегодня оператор сообщает о запуске частной сети на крупнейшем месторождении коксующегося угля - Эльгинском, в интересах заказчика "ЭльгаУголь". Переход к использованию pLTE позволил добывающей компании отказаться от спутниковых каналов связи.
Автор фото: Stahlkocher - собственная работа, CC BY-SA 3.0
Сеть pLTE обеспечивает покрытием площадь порядка 10 тысяч гектаров. Базовые станции работают в диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 и 2600 МГц, что обеспечивает высокие пиковые скорости передачи данных, сравнительно высокую пропускную способность сети и хорошее проникновение сигнала в помещения, проведение в которые линий фиксированной связи затруднен из-за скалистой местности.
Сеть pLTE обеспечила возможность управления транспортом компании на территории месторождения с применением современных систем диспетчеризации. В частности, сеть обеспечивает передачу телеметрии с карьерной техники, что позволяет отслеживать производительность машин и оборудования. К мобильной сети подключены установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры. Контролируются такие параметры, как давление в шинах, количество горючего в баках, уровень загрузки транспорта во время простоя, а также — усталость водителей, опасное сближение транспорта при погрузке и другие.
«Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей — первостепенная задача. Собственная устойчивая сеть максимально автоматизирует такие процессы, что повысит уровень промышленной защищенности, эффективность и безопасность труда, — подчеркнул Александр Исаев, генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь». — Также приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении — сегодня более двух тысяч человек остаются на связи с семьей и близкими».
Компания экспериментирует с технологиями дополненной и виртуальной реальности, которые помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, обучать технике безопасности для допуска к объектам опасного производства. Внедрена также система позиционирования персонала и мониторинга здоровья сотрудников.
«Частная LTE-сеть МегаФона позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему. Успешный запуск Private LTE на крупнейшем месторождении угля в Якутии поможет нашему партнеру в цифровизации сложных производственных процессов, связанных с геопозиционированием производственной техники и персонала, мониторингом и контролем энергоснабжения, а также позволит внедрить систему видеонаблюдения там, где ранее реализовать это было невозможно», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
В портфеле "МегаФона" есть целый ряд проектов сетей pLTE для B2B клиентов, идет этап их развертывания. Можно вспомнить о договоренностях МегаФон с Магнитогорским металлургическим комбинатом, с СИБУР, Лебедянским ГОК (Металлоинвеста). Есть проект запуска pLTE на Удоканском месторождении меди. Так что в 2022 году мы еще не раз услышим о запусках pLTE компанией МегаФон.
Если говорить о других операторах, следует отметить высокую активность МТС по части pLTE. Более подробно о проектах pLTE в России можно почитать на MForum.ru.
--
теги: МегаФон, pLTE, ЭльгаУголь, частные сети, Эльгинское месторождение
Публикации по теме:
17.12. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN" / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] Частные сети: МегаФон построит частную сеть pLTE для ММК / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 1 / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Частные сети: МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть pLTE в России / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] 5G: Инфраструктурные операторы могут заняться развертыванием частных сетей 5G / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru