Микроэлектроника: Цены на флэш-память NAND вырастут в 2q2022

11.02.2022, MForum.ru

Таким прогнозом делится TrendForce, ссылаясь на проблемы, с которыми столкнулись WDC и Kioxia.

WDC заявила, что в конце января 2022 года предприятие столкнулось с загрязнением некоторых материалов на производственных линиях флэш-памяти NAND в Йоккаити и Китаками, Япония, которыми WDC владеет вместе с Kioxia.

До этого инцидента TrendForce прогнозировала, что на рынке флэш-памяти NAND в течение всего года будет наблюдаться небольшое, но избыточное предложение, что будет давить на средние цены в период 1H2022, заставляя их дрейфовать в сторону понижения. Но теперь из-за проблем на предприятиях WDC это давление скорее всего окажется незначительным.

В TrendForce корректируют свой прогноз следующим образом. - в первом квартале 2022 года цена на чипы NAND Flash упадет на 5-10%, но уже во втором цены поднимутся на 5-10%.

Загрязнение привело к потери порядка 13% от объемов выпуска продукции группой в 1q2022, а в пересчете на год - 3%. Впрочем, пока что есть только предварительные оценки ущерба и он может оказаться большим.

В основном чипы 3D NAND WDC/Kioxia используются для выпуска клиентских твердотельных накопителей для ПК и eMMC. WDC занимает позицию номер два на рынке клиентских SSD и первое место на рынке eMMC, так что проблемы компании ощутит на себе весь рынок.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: микроэлектроника прогнозы цены NAND Flash