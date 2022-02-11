Микроэлектроника: Цены на флэш-память NAND вырастут в 2q2022

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Микроэлектроника: Цены на флэш-память NAND вырастут в 2q2022

11.02.2022, MForum.ru

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Таким прогнозом делится TrendForce, ссылаясь на проблемы, с которыми столкнулись WDC и Kioxia.

 

 

WDC заявила, что в конце января 2022 года предприятие столкнулось с загрязнением некоторых материалов на производственных линиях флэш-памяти NAND в Йоккаити и Китаками, Япония, которыми WDC владеет вместе с Kioxia.

До этого инцидента TrendForce прогнозировала, что на рынке флэш-памяти NAND в течение всего года будет наблюдаться небольшое, но избыточное предложение, что будет давить на средние цены в период 1H2022, заставляя их дрейфовать в сторону понижения. Но теперь из-за проблем на предприятиях WDC это давление скорее всего окажется незначительным.

В TrendForce корректируют свой прогноз следующим образом. - в первом квартале 2022 года цена на чипы NAND Flash упадет на 5-10%, но уже во втором цены поднимутся на 5-10%.

Загрязнение привело к потери порядка 13% от объемов выпуска продукции группой в 1q2022, а в пересчете на год - 3%. Впрочем, пока что есть только предварительные оценки ущерба и он может оказаться большим.

 

 

В основном чипы 3D NAND WDC/Kioxia используются для выпуска клиентских твердотельных накопителей для ПК и eMMC. WDC занимает позицию номер два на рынке клиентских SSD и первое место на рынке eMMC, так что проблемы компании ощутит на себе весь рынок.

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теги: микроэлектроника прогнозы цены NAND Flash

© Алексей Бойко, MForum.ru

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