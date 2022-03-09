Материалы: Цены на карбонат лития растут ударными темпами

09.03.2022, MForum.ru

Цены на карбонат лития, который используется, например, в литий-железо-фосфатных (LFP) батареях с начала 2022 года выросли на 60%. Это цена на грани рентабельности бизнеса для многих производителей литиевых батарей. Некоторые производители аккумуляторов, например, Contemporary Amperex Technology (CATL) и BYD отказываются от закупок, называя это бойкотом.

Наблюдатели говорят о том, что рост цен был связан с наращиванием запасов участниками рынка и ажиотажем, который затронул не только малых и средних производителей литиевых батарей, но также производителей недорогих электромобилей. Есть и другие факторы, включая войны и инфляцию, которые разгоняют цены. Так что даже если крупные производители литиевых батарей и объявят бойкот повышающим цены поставщикам материалов, это вряд ли приведет к снижению или хотя бы стабилизации цен.

Во всем мире быстро растет спрос на электромобили и на литиевые батареи. Производители расширяют свои мощности, особенно в Китае, Европе и США. Но добыча исходных материалов не может расти теми же темпами, на ее объемы влияет ограниченность полезных ископаемых, геополитика, инфляция и ограничения по работе с ресурсами, что и ведет к более интенсивному, чем можно было предполагать, росту цен.

По данным китайских СМИ, цена за метрическую тонну карбоната лития в начале 2021 года составляла 50 500 юаней, к началу 2022 года она выросла до 300 000 юаней, более, чем в 4 раза по сравнению с 2021 годом. Цена на карбонат лития недавно превысила 500 тысяч юаней за метрическую тонну, +60% за квартал. С начала 2021 года по настоящее время цена на карбонат лития выросла почти в 10 раз.

Что касается возможностей бойкота, то он вряд ли может быть хоть сколько-то эффективным. Даже если крупные производители и договорятся о нем между собой, остаются еще малые и средние производители, для которых даже временный отказ от закупок может привести к серьезным проблемам бизнеса вплоть до необходимости его прекращения.

Единственное, что действительно может помочь, это ускорение разработки месторождений, где добываются литий и никель в Китае, а также поиск технологий, повышающих процент выхода металлов из ресурсов. Регуляторы, конечно, попробуют также бороться с накоплением запасов и взвинчиванием цен, называя это недобросовестной конкуренцией.

Даже если сейчас будут увеличены инвестиции в разработку полезных ископаемых, выпуск солей лития в Китае в течение 2022 года вряд ли заметно вырастет. Из этого следует что, минимум, до середины 2022 года цены на карбонат лития могут продолжить расти.

Источник: digitimes.com

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теги: материалы литий