Анонсы: Представлены смартчасы Urban Lite X

MForum.ru
11.05.2022,
Компания Inbase анонсировала смартчасы Urban Lite X. Новинка предлагает своим покупателям полный набор актуальных функций по умеренной цене.
В активе Urban Lite X присутствуют 1,6-дюймовый яркий дисплей и корпус сочетающий алюминий и поликарбонат. Класс защиты традиционный для устройств этого класса – IP68. Для синхронизации со смартфоном, включая уведомления о сообщениях и звонках, предусмотрена поддержка Bluetooth 5.0. Из датчиков Urban Lite X отметим датчик частоты сердечных сокращений, датчик уровня кислорода в крови, а также поддержку измерения артериального давления. Не забыты и стандартные фитнес-функции – подсчет количества сделанных шагов, контроль качества сна, предупреждение о сидячем образе жизни, учет разных фитнес-активностей. Заявленное время автономной работы – 15 дней в обычном режиме. Но самое приятное – цена устройства, составляющая всего $28.
© Антон Печеровый,
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