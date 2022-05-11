Анонсы: Представлены смартчасы Urban Lite X

11.05.2022, MForum.ru

Компания Inbase анонсировала смартчасы Urban Lite X. Новинка предлагает своим покупателям полный набор актуальных функций по умеренной цене.

В активе Urban Lite X присутствуют 1,6-дюймовый яркий дисплей и корпус сочетающий алюминий и поликарбонат. Класс защиты традиционный для устройств этого класса – IP68. Для синхронизации со смартфоном, включая уведомления о сообщениях и звонках, предусмотрена поддержка Bluetooth 5.0. Из датчиков Urban Lite X отметим датчик частоты сердечных сокращений, датчик уровня кислорода в крови, а также поддержку измерения артериального давления. Не забыты и стандартные фитнес-функции – подсчет количества сделанных шагов, контроль качества сна, предупреждение о сидячем образе жизни, учет разных фитнес-активностей. Заявленное время автономной работы – 15 дней в обычном режиме. Но самое приятное – цена устройства, составляющая всего $28.