Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально

03.06.2021, MForum.ru

Помимо планшетов, компания Huawei анонсировала смартчасы Watch 3 и Watch 3 Pro. Новинки также работают на HarmonyOS и они оснащены eSIM, что позволяет использовать их независимо от смартфона. Поддерживается голосовое и удалённое управление устройствами умного дома или автомобиля, а изображение с камеры смартфона может транслироваться на экран умных часов.

Корпус Huawei Watch 3 выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам и попаданию влаги (5 ATM). Старшая модель, Watch 3 Pro, получила корпус из титана, сапфировое стекло и керамическую заднюю крышку.

Для управления служит колесико на правом торце. Диагональ AMOLED-экрана – 1,43 дюйма при разрешении 466х466 точек и пиковой яркости 1000 нит. Объем ОЗУ 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб, из беспроводных интерфейсов поддерживаются NFC, GPS, Wi-Fi и Bluetooth 5.2.

Новинка поддерживает более 100 спортивных режимов, оснащена датчиками частоты сердечных сокращений, уровня кислорода и глюкозы в крови, а также термометром. От одной зарядки Huawei Watch 3 может продержаться четверо суток при активном использовании и до 14 дней в режиме энергосбережения. Для Watch 3 Pro автономность составляет 7 и 21 день, соответственно.

Продажи новинок стартуют 11 июня, цена Huawei Watch 3 начинается от 2599 юаней, а Watch 3 Pro стартует с отметки 3299 юаней.