Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28)

MForum.ru
13.01.2020,
Компания Lenovo выпустила для индийского рынка смартчасы Lenovo Ego. Новика адресована любителям активного образа жизни, снабжена всеми привычными функциями фитнес-трекеров (измерение пульса, контроль сна, число шагов, сожжённых калорий), а ее цена составляет всего 1999 индийских рупий.
В целом внешность Lenovo Ego (HX07) напоминает часы серии Casio G-Shock. Новинка оснащена 42-миллиметровым экраном круглой формы с антибликовым покрытием. За счет экономичного ЖК-экрана она может работать 20 дней без подзарядки. Вес – 45 г. Через Bluetooth Lenovo Ego могут подключаться к смартфонам с Android и iOS и оповещать владельца о новых событиях разными шаблонами вибрации. Для настройки устройства служит приложение Lenovo Life. Для Lenovo новинка не стала первыми смарт-часами – в конце 2019 год свет увидели Lenovo Carme, которые производитель оценил в 3499 рупий ($49).
© Антон Печеровый,
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