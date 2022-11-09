Частные сети: На объектах "Иркутской нефтяной компании" испытали сеть pLTE ВымпелКом

MForum.ru

Частные сети: На объектах "Иркутской нефтяной компании" испытали сеть pLTE ВымпелКом

09.11.2022, MForum.ru

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Специалисты билайн бизнес развернули на промышленных объектах ООО "Иркутская нефтяная компания" корпоративную частную сеть pLTE.

Партнером в проекте выступила компания ИскраУралТел, которая помогает демонстрировать возможности частной сети, например, работу сервиса PTT (push-to-talk) в сети сотовой связи, что помогло бы заказчику отказаться от традиционной системы профессиональной радиосвязи.

В тестовой сети pLTE проверялась работа постоянно работающей видеокамеры, оценивалось качество видеопотока, а также качество изображения, передаваемого с движущихся объектов.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов».

пресс-релиз ВымпелКом

Строительство и эксплуатация частных сетей pLTE - возможный источник дополнительных доходов для операторов сотовой связи. В России пока что соответствующие проекты разворачиваются не быстро, даже тестовых внедрений не так много, как могло было бы быть. Что странно, учитывая, что различные предприятия в ряде отраслей могли бы существенно улучшить базу для своей цифровизации на базе pLTE/p5G. Больше информации о частных сетях pLTE в России.

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теги: телеком частные сети pLTE Вымпелком билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

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