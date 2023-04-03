NTC: В Новой Зеландии мобильная связь станет повсеместной

MForum.ru

NTC: В Новой Зеландии мобильная связь станет повсеместной

03.04.2023, MForum.ru

Новозеландский оператор One New Zealand (экс-Vodafone) объявил о планах обеспечить своим абонентам 100% покрытие территории страны. Для заполнения "пробелов" в покрытии сети сотовой связи будут задействованы услуги, предоставляемые низкоорбитальной группировкой спутников SpaceX.

 

 

До начала пользования преимуществами связи "везде" придется подождать конца 2024 года. Показательно, что вначале оператор собирался обеспечить возможность приема и передачи только SMS и MMS, но в итоге решено обеспечивать также передачу голоса и данных.

Для абонентов это будет существенным расширением возможностей оставаться на связи. По данным компании, сейчас покрытием 2G/4G/5G обеспечивается охват территории, где проживает 98% населения страны. Но если смотреть не на охват населения, а на охват территории Новой Зеландии, это лишь примерно половина ее суши.

Как только будет подключен "спутниковый сегмент", оставаться на связи можно будет практически везде, идет ли речь о лодке или подъеме на гору, а также на ферме, насколько бы она не была удалена от ближайшего города или поселка.

Для России с ее гигантской территорией и высокой долей малонаселенных пространств, безусловно хотелось бы таких же услуг и технологий. Можем ли мы на это надеяться в обозримом будущем или придется ждать еще много лет?

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теги: сотово-спутниковая связь NTC

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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