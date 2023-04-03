NTC: В Новой Зеландии мобильная связь станет повсеместной

MForum.ru
03.04.2023,
Новозеландский оператор One New Zealand (экс-Vodafone) объявил о планах обеспечить своим абонентам 100% покрытие территории страны. Для заполнения "пробелов" в покрытии сети сотовой связи будут задействованы услуги, предоставляемые низкоорбитальной группировкой спутников SpaceX.
До начала пользования преимуществами связи "везде" придется подождать конца 2024 года. Показательно, что вначале оператор собирался обеспечить возможность приема и передачи только SMS и MMS, но в итоге решено обеспечивать также передачу голоса и данных.
Для абонентов это будет существенным расширением возможностей оставаться на связи. По данным компании, сейчас покрытием 2G/4G/5G обеспечивается охват территории, где проживает 98% населения страны. Но если смотреть не на охват населения, а на охват территории Новой Зеландии, это лишь примерно половина ее суши.
Как только будет подключен "спутниковый сегмент", оставаться на связи можно будет практически везде, идет ли речь о лодке или подъеме на гору, а также на ферме, насколько бы она не была удалена от ближайшего города или поселка.
Для России с ее гигантской территорией и высокой долей малонаселенных пространств, безусловно хотелось бы таких же услуг и технологий. Можем ли мы на это надеяться в обозримом будущем или придется ждать еще много лет?
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: сотово-спутниковая связь NTC
--
Публикации по теме:
04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7x представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru