Развитие сетей: МТС о развитии сети в Брянской области - LTE впервые появилось в Староселье, Рабочем и в Беловодске

MForum.ru
01.12.2023,
МТС объявляет о старте проекта, в рамках которого оператор займется обеспечением услугами связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах Брянской области. Впервые сеть LTE МТС запущена в Староселье, Рабочем и в Беловодке. В общей сложности в этих населенных пунктах проживает около 1200 человек.
Мобильный интернет от МТС получили 300 жителей Рабочего, Севского района, находящийся почти в 200 км от Брянска. В Беловодке Мглинского района проживает почти 500 человек. Покрытие появилось в центре поселка, а также на участке региональной автотрассы Сураж-Мглин. Появилось покрытие в деревне Староселье Брянского района, расположенной в 20 км от Брянска, здесь проживает 400 местных жителей, скорость мобильного интернета достигает до 100 Мбит/c.
«Все три села находятся в удалении от крупных населенных пунктов, нам удалось обеспечить их связью благодаря использованию имеющейся инфраструктуры. Связь в малых и отдаленных селах нужна не только для оперативных сообщений и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы», – рассказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.
МТС активно развивает сеть в Брянской области - строит LTE в небольших населенных пунктах, обеспечил связью ледовый дворец Брянск и ТЦ Атмосфера, улучшил покрытие в ряде районов областного центра и это еще не полный список сделанного в области за 2023 год.
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теги: телеком развитие сетей МТС Брянская область
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