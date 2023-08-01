Развитие сетей: МТС о развитии сети в Брянской области - в Московском, Фокинском и Советском районах Брянска

01.08.2023, MForum.ru

По данным МТС, в результате установки современного телеком-оборудования в ряде спальных районов Брянска, скорость мобильного интернет-доступа выросла на треть для более, чем 20 тысяч человек.

Оператор сообщает, что установил дополнительное оборудование, в частности, в Московском микрорайоне - между пересечением улиц Ульянова и Бурова, и набережной реки Десны. Здесь находится более 20 многоэтажных домов, детские сады и школа, супермаркеты и развязка, которая соединяет микрорайон с остальным Бежицким районом. МТС говорит о доступных скоростях скачивания данных до 60 Мбит/с.

МТС подняла скорости в Советском районе на одноименной улице, в районе ЖК "Атмосфера" (и в одноименном ТЦ Атмосфера), "Видный", "Гринвуд", "Квартал авиаторов" с ТЦ, детскими садами и школой, в районе корпусов и общежитий Брянского университета.

В Фокинском районе МТС модернизировала оборудования в районе многоквартирных жилых домов на Московском проспекте, в районе школы №51 и в спальном районе с захватом промзоны в районе Уральского переулка. Здесь находятся автосервисы, дорожные службы, электротехнические предприятия, которые теперь также могут использовать связь и IoT-услуги МТС.

Ранее МТС улучшила параметры работы сети в районе улицы Попова и проспекта Димитрова, где находится "больничный городок", включая Брянскую областную больницу, детскую больницу, Брянский городской флебологический центр.

Если говорить об области, то МТС в апреле 2023 года сообщала о модернизации сети в 15 райцентрах, селах и коттеджных поселках Брянской области - в Клинцах и Чемерне, Севске, Мглине, Стародубе, в поселках Суземка, Комаричи, селах Бережок Карачевского района, Добрунь, Отрадное и Свень Брянского района, Березина и Найтоповичи, Унечского района, а также в рабочих поселках Белые Берега и Радица – Крыловка под Брянском.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС Брянская область развитие сетей

--