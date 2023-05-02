Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот в Брянской области

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот в Брянской области

02.05.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенном рефарминге частот в Брянской области. Были задействованы частоты, которые ранее использовались для сетей 2G/GSM и 3G/WCDMA. Теперь они обеспечивают работу сети LTE, что позволило оператору нарастить скорости, доступные абонентам и улучшить качество покрытия сети 4G оператора.

 

 

К сожалению, оператор не приводит конкретных данных, частоты каких диапазонов были задействованы. Если с 3G все понятно, рефармингу подвергался диапазон 2100 МГц, то по части GSM возможны варианты, наиболее вероятно, что речь идет о частотах 1800 МГц, но это лишь гипотеза.

Модернизация сети по данным оператора затронула радиоподсистему оператора в Новозыбковском, Жуковском, Дубровском, Трубчевском, Унечском, Почепском, Стародубском, Злынковском, Севском, Суземском, Брянском, Погарском, Навлинском, Клинцовском, Карачевском районах. Связь улучшилась в 20 населенных пунктах, а также вдоль дорог федерального значения Брянск – Красный Камень, М-3 и на участке трассы Орел – Смоленск.

«Используя инструменты Big Data, мы провели анализ потребления мобильного трафика в регионах Брянской области и сделали прогноз роста нагрузки. Эти данные мы использовали для запуска программы рефарминга на тех территориях, где необходимо расширение ёмкости сети. Например, в Новозыбкове, где из-за повышенной активности абонентов требовалась модернизация оборудования, после проведения работ потребление интернета возросло на 53%», – прокомментировала технический директор в Брянске Евгений Данкевич.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Брянская область рефарминг

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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