Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот в Брянской области

MForum.ru
02.05.2023,
МегаФон сообщает о проведенном рефарминге частот в Брянской области. Были задействованы частоты, которые ранее использовались для сетей 2G/GSM и 3G/WCDMA. Теперь они обеспечивают работу сети LTE, что позволило оператору нарастить скорости, доступные абонентам и улучшить качество покрытия сети 4G оператора.
К сожалению, оператор не приводит конкретных данных, частоты каких диапазонов были задействованы. Если с 3G все понятно, рефармингу подвергался диапазон 2100 МГц, то по части GSM возможны варианты, наиболее вероятно, что речь идет о частотах 1800 МГц, но это лишь гипотеза.
Модернизация сети по данным оператора затронула радиоподсистему оператора в Новозыбковском, Жуковском, Дубровском, Трубчевском, Унечском, Почепском, Стародубском, Злынковском, Севском, Суземском, Брянском, Погарском, Навлинском, Клинцовском, Карачевском районах. Связь улучшилась в 20 населенных пунктах, а также вдоль дорог федерального значения Брянск – Красный Камень, М-3 и на участке трассы Орел – Смоленск.
«Используя инструменты Big Data, мы провели анализ потребления мобильного трафика в регионах Брянской области и сделали прогноз роста нагрузки. Эти данные мы использовали для запуска программы рефарминга на тех территориях, где необходимо расширение ёмкости сети. Например, в Новозыбкове, где из-за повышенной активности абонентов требовалась модернизация оборудования, после проведения работ потребление интернета возросло на 53%», – прокомментировала технический директор в Брянске Евгений Данкевич.
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теги: МегаФон развитие сетей Брянская область рефарминг
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