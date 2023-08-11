Развитие сетей: МТС в Брянской области - Унечи

11.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE на желдорвокзале и автовокзале Унечи Брянской области. По данным оператора, скорость мобильного интернета выросла на 50%.

Памятник 100-летия образования железнодорожной станции Унеча, частью которого служит передняя часть паровоза Л-3895 1955 года. Этот локомотив изготовлен на Ворошиловградском заводе. Его название - Лебедянка, в честь локомотивостроителя Льва Лебедянского. Фото - пресс-службы МТС.

Ранее МТС улучшила связь в Брянске, Почепе, Добруни, Радице-Крыловке, Стародубе, Трубчевске, Жуковском, Карачевском районах, на участках крупной федеральной автотрассы А240 «Брянск-Красный Камень», по которой идет основной транспортный поток в Беларусь, и в других локациях.

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теги: МТС развитие сетей Брянская область

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