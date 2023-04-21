Развитие сетей: МТС развивает сеть в Брянской области

21.04.2023, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети в 15 райцентрах, селах и коттеджных поселках Брянской области. Изменения затронули территорию, где проживает более 150 тысяч человек. По данным компании, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 50%.

Оператор модернизировал сеть в таких населенных пунктах, как Клинцы и Чемерна Клинцовского района, Севске, Мглине, Стародубе, в поселках Суземка, Комаричи, селах Бережок Карачевского района, Добрунь, Отрадное и Свень Брянского района, Березина и Найтоповичи, Унечского района, а также в рабочих поселках Белые Берега и Радица – Крыловка под Брянском.

В перечисленных населенных пунктах развернуты дополнительные базовые станции и обновлено телеком-оборудование там, где оно было установлено. Площадь покрытия LTE сети МТС выросла на 20%.

«С помощью нашей Big Data мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и отслеживаем, в каких именно локациях требуется усилить сеть и увеличить скорость мобильного интернета. Важной точкой является «прокачка» автотрасс. К теплому турсезону мы обновили телеком-оборудование сразу в трех местах на трассе Р-240 «Брянск-государственная граница с Республикой Беларусь» - в районе Добруни и в Унечском районе. Улучшение связи идет параллельно с капитальным ремонтом и обустройством трассы. На майских выходных туристы смогут пользоваться навигаторами, сервисами онлайн-развлечений в пути. Для грузоперевозок на первом плане — потребность в цифровых услугах в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути, это также теперь доступно после проведенных работ на сети», - рассказал директор МТС в Брянске Максим Митькин.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сети Брянская область

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