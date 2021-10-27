B2B: Бренд билайн запустил в Брянске поддержку VoWiFi

27.10.2021, MForum.ru

27 октября бренд билайн запустил в Брянске и Брянской области сервис Voice over Wi-Fi (VoWiFi).

Напомню, VoWiFi это технология, позволяющая совершать голосовые вызовы даже там, где сигнал сотовой связи отсутствует или качество покрытия сети сотовой связи оставляет желать лучшего, что можно нередко наблюдать в цокольных помещениях зданий или на высоких этажах.

Второе приятная опция VoWi-Fi - возможность звонить по домашнему тарифу из любой точки мира.

Кроме голосовых вызовов, технология VoWiFi позволяет отправлять SMS.

Во всех случаях для работы VoWi-Fi требуется, чтобы была доступная для пользователя сеть Wi-Fi с достаточно качественным подключением к интернету.

Смартфоны с поддержкой VoWi-Fi распространены, это более 80 различных моделей аппаратов под Android. Для подключения услуги необходимо включить в меню смартфона функцию Вызовы по Wi-Fi. Владельцам "яблочной" продукции придется немного подождать, в билайн обещают, что услуга станет доступной для них "в ближайшее время".

Тарифицироваться вызовы по VoWiF-i будут как обычные голосовые. Подключение к услуге бесплатно, абонентской платы нет.

Ольга Глазова, директор Брянского отделения билайн:

«В августе этого года в Брянской области мы запустили технологию VoLTE, которая позволяет абонентам билайн одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом. Следующим шагом стал запуск VoWiFi. Мы продолжим развивать сеть 4G и внедрять новые сервисы для наших клиентов».

Подробнее о VoWi-Fi - на сайте оператора.

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теги: телеком билайн Вымпелком Брянская область VoWiFi

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