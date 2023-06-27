Развитие сетей: МТС завершила строительство сотового покрытия в брянском ТЦ Атмосфера

27.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что стала первым из операторов, который обеспечил услуги голосовой связи и мобильного интернет-доступа со скоростью до 100 Мбит/с в помещениях ТЦ "Атмосфера".

В частности, покрытие обеспечено на всей территории супермаркета Атлас, включая служебные и производственные помещения. Ежедневно через ТЦ проходит более 2 тысяч человек.

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теги: развитие сетей Брянская область МТС

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