Развитие сетей: МТС в Брянской области - ледовый дворец Брянск

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Брянской области - ледовый дворец Брянск

25.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE в районе ледового дворца "Брянск" в Володарском районе Брянска. По данным оператора, доступные абонентам скорости доступа выросли на 50%. К сожалению, абсолютные цифры доступных скоростей не приведены, ни средние, ни потенциально достижимые. Также нет информации о том, за счет чего достигнуто ускорение - идет ли речь об установке новых базовых станций или рефарминге каких-то частотных полос.

 

 

«Традиционно хоккейные матчи собирают в Брянске множество болельщиков. Наша задача – обеспечить всех хорошей голосовой связью и скоростным мобильным интернетом с учетом увеличенных потребностей в интернет-трафике во время матчей. Сейчас скорости мобильного интернета в районе ледового дворца достаточно, чтобы выкладывать в сеть фото и видео всех «опасных моментов», можно даже запускать свои прямые эфиры – связь не подведет», — рассказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Брянская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Брянской области - Унечи / MForum.ru

01.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии сети в Брянской области - в Московском, Фокинском и Советском районах Брянска / MForum.ru

21.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Абоненты билайн в Брянской и Липецкой области все чаще пользуются VoWiFi / MForum.ru

27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС завершила строительство сотового покрытия в брянском ТЦ Атмосфера / MForum.ru

02.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот в Брянской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:02 ABloud Тема: Брянская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Брянская область. МТС] ТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги 25 августа 2023 г., Брянск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...
Сегодня 10:24 ABloud Тема: республика Тыва (28.08.2011)
[Развитие сетей. Тыва. МегаФон] Сайлыг на новой скорости: МегаФон повысил качество связи для сельчан 25 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В сумоне Сайлыг Чеди-Хольского кожууна ...
Вчера 16:27 ABloud Тема: Тюменская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Тюменская область. МегаФон] В микрорайонах Тюмени «поселился» быстрый интернет 23 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Жильцам новых жилых комплексов в Тюмени стали ...
Вчера 15:05 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Фиксированный доступ. Алтайский край] Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету 24 августа 2023 г., Барнаул, ...
22.08.2023 17:13 ABloud Тема: Китай, China (04.12.2007)
[5G. Число подключений] В Китае уже 676 млн пользователей 5G, +115 млн год к году. Четвертый оператор сделал ставку на 5G 700 МГц. China Broadnet объявила национальное покрытие 5G построенным ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru

23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru

17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: