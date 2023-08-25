Развитие сетей: МТС в Брянской области - ледовый дворец Брянск

25.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE в районе ледового дворца "Брянск" в Володарском районе Брянска. По данным оператора, доступные абонентам скорости доступа выросли на 50%. К сожалению, абсолютные цифры доступных скоростей не приведены, ни средние, ни потенциально достижимые. Также нет информации о том, за счет чего достигнуто ускорение - идет ли речь об установке новых базовых станций или рефарминге каких-то частотных полос.

«Традиционно хоккейные матчи собирают в Брянске множество болельщиков. Наша задача – обеспечить всех хорошей голосовой связью и скоростным мобильным интернетом с учетом увеличенных потребностей в интернет-трафике во время матчей. Сейчас скорости мобильного интернета в районе ледового дворца достаточно, чтобы выкладывать в сеть фото и видео всех «опасных моментов», можно даже запускать свои прямые эфиры – связь не подведет», — рассказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

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теги: МТС развитие сетей Брянская область

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