Развитие сетей: МТС в Брянской области - ледовый дворец Брянск

MForum.ru
25.08.2023,
МТС сообщает о расширении сети LTE в районе ледового дворца "Брянск" в Володарском районе Брянска. По данным оператора, доступные абонентам скорости доступа выросли на 50%. К сожалению, абсолютные цифры доступных скоростей не приведены, ни средние, ни потенциально достижимые. Также нет информации о том, за счет чего достигнуто ускорение - идет ли речь об установке новых базовых станций или рефарминге каких-то частотных полос.
«Традиционно хоккейные матчи собирают в Брянске множество болельщиков. Наша задача – обеспечить всех хорошей голосовой связью и скоростным мобильным интернетом с учетом увеличенных потребностей в интернет-трафике во время матчей. Сейчас скорости мобильного интернета в районе ледового дворца достаточно, чтобы выкладывать в сеть фото и видео всех «опасных моментов», можно даже запускать свои прямые эфиры – связь не подведет», — рассказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Брянская область
--
Публикации по теме:
11.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Брянской области - Унечи / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии сети в Брянской области - в Московском, Фокинском и Советском районах Брянска / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Абоненты билайн в Брянской и Липецкой области все чаще пользуются VoWiFi / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС завершила строительство сотового покрытия в брянском ТЦ Атмосфера / MForum.ru
02.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот в Брянской области / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru