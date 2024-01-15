Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - 20 BS запущены в небольших селах и деревнях

MForum.ru
15.01.2024,
Как сообщает МегаФон, в декабре 2023 года компания запустила 20 новых базовых станций в небольших селах и деревнях в 14 районах Кировской области. Работы с привлечением бюджетных средств проводились в рамках взаимодействия с министерством информационных технологий и связи региона. В 2024 году такой формат сотрудничества оператора и государства продолжится.
Телеком-услуги впервые стали доступны жителям таких населенных пунктов, как Барановщина, Варнаки, Вихарево, Индыгойка, Круглыжи, Куршино, Монастырщина, Орлецы, Осиновка, Петровское, Пиляндыш, Пищалье, Порез, Святица, Спасское, Старки, Тат-Кильмезь, Четай, Ямышка, а также в микрорайоне Сосновка в Белой Холунице.
В рамках соглашения с региональными властями МегаФон обеспечивает покрытием не менее 95% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили передатчики на высоте 30-35 метров от земли. МегаФон будет вести постоянную техническую поддержку данных объектов связи.
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теги: МегаФон развитие сетей Кировская область
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