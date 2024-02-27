Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально

27.02.2024, MForum.ru

Xiaomi анонсировала планшет Pad 6S Pro 12.4, представляющий собой новый взгляд на профессиональные планшеты Xiaomi. Название предполагает, что может появиться еще один Xiaomi Pad 6S Pro с дисплеем меньшего размера, возможно, 11-дюймовым.

Новинка крупнее, чем нынешний Pad 6 Pro, диагональ ее IPS-дисплея 12,4-дюйма. Экран устройства получил более квадратное соотношение сторон 3:2, более высокое разрешение 3048x2032 пикселей, но ту же частоту обновления 144 Гц.

Также Xiaomi заявляет о яркости 900 нит и том, что дисплей Pad 6S Pro 12.4 профессионально откалиброван по цвету в соответствии с цветовой кривой CIE2015, что соответствует флагманской линейке дисплеев телевизоров, ноутбуков и телефонов Xiaomi.

Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5, также экран поддерживает перьевой ввод. В спецификациях Xiaomi различают частоту дискретизации касания пальца и пера — 360 Гц и 240 Гц соответственно. Кроме того, можно подключить планшет к внешнему монитору или использовать его в качестве второго дисплея для ноутбука с Windows.

В аппаратной части Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, который дополняют 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Аккумулятор представляет собой блок емкостью 10 000 мАч с зарядкой 120 Вт. Время заряда до 100% составляет 35 минут, а 10 минут на зарядном устройстве обещают возврат 45%. Xiaomi внедрила два специальных чипа для защиты аккумулятора: чип P2 контролирует быструю зарядку, а чип G1 контролирует состояние аккумулятора.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 работает под управлением Android 14 — HyperOS. Некоторые приложения оптимизированы для лучшей многозадачности на большом экране планшета — WPS Office и CajViewer поддерживают разделение на три экрана, что Xiaomi назвала интерфейсом «Workbench». Вы можете запустить два приложения одновременно или несколько приложений в виде плавающих окон над пользовательским интерфейсом.

Цельнометаллический планшет доступен в трех цветах, весит 590 г, оснащен шестью динамиками и четырьмя микрофонами, а также поддерживает Dolby Atmos. На задней панели Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 имеет штифты Pogo, которые можно магнитно прикрепить к Xiaomi SU7 EV и сделать планшет частью информационно-развлекательной системы с управлением через интерфейс автомобиля.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 уже поступил в продажу в черном, зеленом и синем цветах. Модель 8/256 ГБ стоит 3299 юаней (420 евро), модель 12/256 ГБ — 3599 юаней (470 евро), модель 12/512 ГБ — 3999 юаней (520 евро), а модель с максимальной емкостью 16 ГБ/1 ТБ стоит 4 499 юаней (590 евро).

Для Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 доступны два аксессуара — клавиатура Smart Touch Keyboard (649 юаней/ 85 евро) и стилус Focus (499 юаней/65 евро). Клавиатура имеет полноразмерные клавиши с подсветкой и механический трекпад, а стилус поддерживает 8192 уровня нажатия и обеспечивает задержку всего в 3 мс.