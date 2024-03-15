Развитие сетей: МТС в Кировской области - покрытие 4G появилось еще в 43 малых населенных пунктах

15.03.2024, MForum.ru

МТС сообщает о реализации масштабной программы по обеспечению покрытием 4G/LTE 43 населенных пунктов области с населением до 500 человек. Работы проведены в рамках госпрограммы УЦН в Малмыжском, Уржумском, Вятскополянском, Тужинском, Фаленском, Арбажском, Куменском, Яранском и Кикнурском районах. Доступ к интернету в режиме LTE появился почти у 8 тысяч жителей Кировской области.



Модель покрытия 4G Кировской области, источник - сайт МТС

В зоне охвата обновленной сети также ряд сельскохозяйственных предприятий области: СПК «Пустоши» в одноимённом селе, СПК имени Коминтерна в селе Шевнино, СПК – колхоз имени Ленина в деревне Леваны, СХП «Родина» в селе Кормино, ПСК «Восход» в деревне Борок и другие.

«МТС постоянно расширяет сеть в регионе. В 2023 году мы провели работы по развитию сети в 11 районах области. В год 650-летия Кирова для нас особенно важно продолжать работу над инфраструктурой сети, включая обеспечение высокоскоростным интернетом и связью малых сёл и деревень региона. Наличие стабильного доступа в интернет может стать толчком к развитию малых населённых пунктов и открыть новые возможности для их жителей», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.



Кировская область, административные границы

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теги: МТС развитие сетей Кировская область

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