Развитие сетей: МегаФон в Орловской области - доступ к LTE/VoLTE получили еще 30 населенных пунктах

28.10.2024, MForum.ru

Специалисты оператора развернули сеть 4G/LTE в 14 муниципальных районах региона. В зоне улучшенного покрытия - свыше 8 тысяч абонентов.

Работы проведены в рамках УЦН, они затронули Болховский, Дмитровский, Кромский, Покровский, Мценский, Свердловский и другие районы Орловской области. В программу вошли населенные пункты средней численностью от 100 до 500 человек. В частности, работы провели в деревнях Шумаково и Рассоховец Кромского района, сёлах Герасимово и Молодовое Шаблыкинского района, сёлах Бородино и Домаха Дмитровского района, деревнях Яковлево и Никуличи Свердловского района и других местах.

В ходе модернизации МегаФон задействовал для LTE "частоты среднего диапазона". Средняя скорость приема данных может достигать 40 Мбит/с.

«Мы планомерно занимаемся развитием инфраструктуры Орловской области, ведь даже в отсутствии проводного интернета жители небольших населённых пунктов должны оставаться на связи и пользоваться всеми необходимыми сервисами. Существенный объём работ в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” проведён в Кромском районе, где развернули сеть сразу в шести поселениях. В общей сложности с начала года мы модернизировали уже более 120 телеком-объектов», — рассказал директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

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теги: МегаФон развитие сетей Орловсикая область

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