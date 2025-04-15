Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня»

15.04.2025, MForum.ru

OmniVision представила новый сенсор с самым высоким динамическим диапазоном в отрасли и видеозахватом «кинематографического уровня».

OmniVision OV50X представляет собой 50-мегапиксельный датчик с оптическим форматом 1 дюйм, размер пикселей 1,6 мкм (до объединения). Чип поддерживает объединение 4-в-1 (выходное разрешение 12,5 МП) со скоростью до 180 кадров в секунду. Он также может делать трехканальный HDR со скоростью 60 кадров в секунду.

OmniVision OV50X обеспечивает динамический диапазон «близкий к 110 дБ», что является максимально возможным в форм-факторе смартфона (по утверждению производителя). Это заслуга конструкции TheiaCel, которая дебютировала на датчике OmniVision для автомобильной промышленности.

Видео 8K можно записывать с помощью HDR с двойным аналоговым усилением (DAG). DAG — это однокадровая технология HDR — она применяет высокое усиление для повышения детализации в тенях и низкое усиление для сохранения детализации в светлых участках, а затем объединяет это в результат HDR. Такой подход уменьшает артефакты, которые могут появляться в многокадровом слиянии HDR.

Обратите внимание, Dual Conversion Gain (DCG) – отдельный метод HDR, который может применять датчик. LOFIC (интеграционный конденсатор с боковым переполнением) является частью TheiaCel, который помогает с HDR и уменьшает мерцание светодиодных ламп (включая рекламные щиты, светофоры и т. д.).

OV50X также поддерживает зум в датчике, что дает основной камере телефона дополнительную гибкость. Датчик имеет автофокусировку Quad Phase Detection (QPD) со 100% покрытием, что позволяет ему быстро и надежно фиксировать фокус.

OmniVision OV50X сейчас оценивается технологическими компаниями. Массовое производство ожидается в третьем квартале 2025 года, таким образом, первые смартфоны на его основе ожидаются до конца года.