Мобильная связь: МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленобласти

MForum.ru
10.06.2026,
МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования во Всеволожском и Тихвинском районах Ленобласти. В частности, модернизация затронула административные центры, такие как Мурино, Кудрово и Тихвин. Эти обновления позволили разгрузить сеть перед обычными для лета пиковыми нагрузками.
За год, по данным оператора, количество БС в Мурино выросло на 10%, в Кудрово – на 9%, в Тихвине – почти на 5%. Улучшения коснулись не только жилых кварталов, но и территорий для прогулок и отдыха.
Технические работы позволили не только разгрузить сеть, но и расширить ее покрытие. Вряд ли нужно специально упоминать, что обеспечивается поддержка VoLTE.
«Мы поэтапно модернизируем сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ориентируясь на спрос жителей и гостей Северо-Запада. В этот раз фокус сместили на наиболее динамично растущие районы области: расширили покрытие 4G в густонаселенных городах с активной застройкой, где проживают сотни тысяч человек. Это логичное продолжение нашей стратегии — ранее, к летнему сезону, мы уже обеспечили гигабитные скорости и качественное покрытие в крупных жилых массивах в городе Мурино», - прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
--
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Ленобласть
--
Публикации по теме:
02.02.2026. МТС в Московском регионе - оператор начинает поэтапно отключать 3G в 900 МГц, в феврале и в марте
09.12.2025. МТС в Ленобласти - дополнительные базовые станции развернуты в 5 районах
20.11.2025. МТС развернул интеллектуальную систему видеонаблюдения на территории петербургского филиала ЦЕМРОС
29.05.2025. МегаФон в Ленобласти - в деревни Сланцевского района впервые пришел мобильный интернет
14.02.2025. МТС в Петербурге - скорость в сети LTE оператора выросла на трассах на юге Петербурга и области
19.12.2024. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
08.11.2024. МТС в Петербурге - оператор ускорил мобильный интернет в городе и области на 20% за счет рефарминга
10.10.2024. МТС в Санкт-Петербурге и в Ленобласти - скорости выросли после установки дополнительных базовых станций
28.08.2024. МТС запустила поддержку VoLTE на всей сети
27.08.2024. МТС в Ленобласти - улучшено покрытие на территории и в корпусах Гатчинской межрайонной больницы
10.07.2024. МТС в Ленобласти - расширено покрытие LTE в СНТ под Всеволожском
28.03.2024. МегаФон в Ленобласти - мобильный интернет появился более, чем в 20 деревнях и селах
01.02.2024. В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4%
08.09.2023. МегаФон в Ленобласти, Приамурье, Приморье, Арктике и вдоль M-12
16.06.2023. МТС нарастила скорости мобильного доступа в детских лагерях Ленобласти
09.06.2023. МегаФон о развитии сети в Ленобласти - рефарминг частот 1800 МГц
27.04.2023. МегаФон нарастил скорости доступа в Ленобласти за счет рефарминга частот 3G
11.04.2023. Операторская аналитика - доход предпринимателя в России составляет 75-100 тысяч рублей в месяц
02.03.2023. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
20.02.2023. МТС сообщает об улучшении качества услуг на основных туристических маршрутах Выборга
10.06. Nvidia претендует на серьезные позиции на рынке AI-RAN / 6G?
10.06. Аналитики утверждают – российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% до 96 млрд рублей
10.06. МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленобласти
10.06. Билайн открыл доступ к зарубежным сервисам, ушедшим из РФ
10.06. Еще один виртуал – Почта России запустила смарт-MVNO «Почта России Мобайл»
10.06. МегаФон на Сахалине – голосовой трафик вырос на 35% год к году
10.06. США попросили Китай возобновить экспорт в Японию РЗЭ, но, похоже, просьба не возымеет успеха
10.06. МТС нарастила емкость сети и среднюю скорость мобильного интернета в центральной части Краснослободска
09.06. Китайская Prianano показала потенциал применения наноимпринтной технологии в фотонике
09.06. «Технологический сбор» отодвинули на 1-е декабря 2026 года
09.06. МТС ускорила мобильный интернет в районах Нижегородской области
09.06. Данные вместо формул: европейские суперкомпьютеры проигрывают американскому стартапу
09.06. T2 запустил поддержку голосовой связи в режиме VoLTE на базовых станциях «Булат»
09.06. МегаФон в Нижегородской области – обновление сети в Арзамасе
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями