Мобильная связь: МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленобласти

10.06.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования во Всеволожском и Тихвинском районах Ленобласти. В частности, модернизация затронула административные центры, такие как Мурино, Кудрово и Тихвин. Эти обновления позволили разгрузить сеть перед обычными для лета пиковыми нагрузками.

За год, по данным оператора, количество БС в Мурино выросло на 10%, в Кудрово – на 9%, в Тихвине – почти на 5%. Улучшения коснулись не только жилых кварталов, но и территорий для прогулок и отдыха.

Технические работы позволили не только разгрузить сеть, но и расширить ее покрытие. Вряд ли нужно специально упоминать, что обеспечивается поддержка VoLTE.

«Мы поэтапно модернизируем сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ориентируясь на спрос жителей и гостей Северо-Запада. В этот раз фокус сместили на наиболее динамично растущие районы области: расширили покрытие 4G в густонаселенных городах с активной застройкой, где проживают сотни тысяч человек. Это логичное продолжение нашей стратегии — ранее, к летнему сезону, мы уже обеспечили гигабитные скорости и качественное покрытие в крупных жилых массивах в городе Мурино», - прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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теги: мобильная связь развитие сетей МТС Ленобласть

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