Микроэлектроника: Японские исследователи вырастили нанотрубки из дисульфеда молибдена диаметром около 1нм

MForum.ru

Микроэлектроника: Японские исследователи вырастили нанотрубки из дисульфеда молибдена диаметром около 1нм

14.06.2026, MForum.ru

Не путать с уже поднадоевшими графеновыми нанотрубками которые обычно заметно толще. Чтобы вырастить однослойную, почти идеальную нанотрубку из MoS₂, японцам пришлось ухищряться – вначале создать нанотрубку из нитрида бора, а затем, используя ее как форму, серией отжигов сформировать внутри полупроводниковую структуру из дисульфида молибдена диаметром около 1нм.

Японские исследователи вырастили нанотрубки из дисульфеда молибдена диаметром около 1нм

 

В теории эта технология пригодится для выращивания транзисторов GAA. Впрочем, чаще мы годами читаем о каких-то таких любопытных исследованиях, а технологии тем временем развиваются по каким-то совсем иным траекториям. Подробнее: 3dnews или U-Tokyo

((картинка – U-Tokyo))

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теги: микроэлектроника вести из лабораторий дисульфид молибдена MoS₂ Япония нанотрубки

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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