Микроэлектроника: Японские исследователи вырастили нанотрубки из дисульфеда молибдена диаметром около 1нм

MForum.ru
14.06.2026,
Не путать с уже поднадоевшими графеновыми нанотрубками которые обычно заметно толще. Чтобы вырастить однослойную, почти идеальную нанотрубку из MoS₂, японцам пришлось ухищряться – вначале создать нанотрубку из нитрида бора, а затем, используя ее как форму, серией отжигов сформировать внутри полупроводниковую структуру из дисульфида молибдена диаметром около 1нм.
В теории эта технология пригодится для выращивания транзисторов GAA. Впрочем, чаще мы годами читаем о каких-то таких любопытных исследованиях, а технологии тем временем развиваются по каким-то совсем иным траекториям. Подробнее: 3dnews или U-Tokyo
((картинка – U-Tokyo))
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теги: микроэлектроника вести из лабораторий дисульфид молибдена MoS₂ Япония нанотрубки
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