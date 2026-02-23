Микроэлектроника: В Китае научились создавать монокристаллические пластины из 2D-материалов

MForum.ru
23.02.2026,
В феврале 2026 года китайские ученые под руководством Ван Цзиньланя из Юго-восточного университета в Нанкине, совместно с коллегами из Нанкинского университета, объявили о прорыве в области массового производства полупроводниковых пластин из двумерных материалов.
Ключевым достижением стало создание 15-см монокристаллической пластины из дисульфида молибдена (MoS₂) с улучшенными характеристиками.
Исследователи разработали новый метод выращивания кристаллов, который включает добавление кислорода на определенном этапе химической реакции. Это позволило ускорить рост кристаллов, улучшить их электронные свойства, снизить риск дефектов.
Дисульфид молибдена – перспективный 2D-полупроводник с атомарно тонкой структурой. Выглядит он как сэндвич, два внешних слоя которого – сера, а внутренний слой – молибден. Толщина каждого слоя – 1 атом!
В отличие от кремния, дисульфид молибдена обладает:
Можно предположить, что новая технология позволит наладить массовое производство полупроводниковых пластин из 2D-материала, которые рассматриваются как потенциальные преемники кремния в эпоху «после закона Мура».
Для этого пока что еще только предстоит решить задачу масштабирования производства и интеграции с существующими техпроцессами.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Китай 2D-материалы полупроводниковые пластины дисульфид молибдена перспективные материалы двумерные материалы
--
Публикации по теме:
09.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай запустил первую в мире производственную линию для чипов нового поколения / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru