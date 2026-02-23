Микроэлектроника: В Китае научились создавать монокристаллические пластины из 2D-материалов

23.02.2026, MForum.ru

В феврале 2026 года китайские ученые под руководством Ван Цзиньланя из Юго-восточного университета в Нанкине, совместно с коллегами из Нанкинского университета, объявили о прорыве в области массового производства полупроводниковых пластин из двумерных материалов.

Ключевым достижением стало создание 15-см монокристаллической пластины из дисульфида молибдена (MoS₂) с улучшенными характеристиками.

Исследователи разработали новый метод выращивания кристаллов, который включает добавление кислорода на определенном этапе химической реакции. Это позволило ускорить рост кристаллов, улучшить их электронные свойства, снизить риск дефектов.

Дисульфид молибдена – перспективный 2D-полупроводник с атомарно тонкой структурой. Выглядит он как сэндвич, два внешних слоя которого – сера, а внутренний слой – молибден. Толщина каждого слоя – 1 атом!

В отличие от кремния, дисульфид молибдена обладает:

более высокой подвижностью носителей заряда;

низким энергопотреблением;

слабее выражены эффекты коротких каналов при масштабировании;

нет «висячих» связей на поверхности пластины, что положительно сказывается на плотности дефектов и на паразитных токах утечки

Можно предположить, что новая технология позволит наладить массовое производство полупроводниковых пластин из 2D-материала, которые рассматриваются как потенциальные преемники кремния в эпоху «после закона Мура».

Для этого пока что еще только предстоит решить задачу масштабирования производства и интеграции с существующими техпроцессами.

