Микроэлектроника: Китай запустил первую в мире производственную линию для чипов нового поколения

09.01.2026,
Китайская компания Shanghai Atomic Technology запустила первую в мире инженерную демо-линию по производству микропроцессоров WUJI, из двумерного материала — дисульфида молибдена (MoS₂).
Этот шаг знаменует собой переход технологии, использующей "материал будущего", из лаборатории в стадию промышленного освоения.
Процессор WUJI на сегодня остается самым сложным в мире среди чипов, созданных на основе двумерных материалов.
Ключевые особенности чипа WUJI
Разработчики приводят технологическую «дорожную карту» до 2028 года: в 2026 году технология будет ограничена техпроцессом 90нм, но уже в 2027 году ожидается освоение 28нм, а с 2028 года - достижение уровня 5нм или даже 3нм.
💎 Почему это важно?
Проект WUJI — это часть масштабной стратегии Китая по достижению технологической независимости в полупроводниковой сфере, особенно на фоне экспортных ограничений со стороны США. Учитывая, что до 70% техпроцессов, используемых при производстве WUJI совместимы с существующими "кремниевыми" линиями, это упрощает массовое внедрение MoS₂ с сопутствующими выигрышами.
Полномасштабное серийное производство на новой линии в районе Пудун в Шанхае планируется начать в июне 2026 года.
