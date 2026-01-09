Микроэлектроника: Китай запустил первую в мире производственную линию для чипов нового поколения

09.01.2026, MForum.ru

Китайская компания Shanghai Atomic Technology запустила первую в мире инженерную демо-линию по производству микропроцессоров WUJI, из двумерного материала — дисульфида молибдена (MoS₂).

Этот шаг знаменует собой переход технологии, использующей "материал будущего", из лаборатории в стадию промышленного освоения.

Процессор WUJI на сегодня остается самым сложным в мире среди чипов, созданных на основе двумерных материалов.

Ключевые особенности чипа WUJI

Дисульфид молибдена (MoS₂) толщиной менее 1 нанометра.





32-битная система команд RISC-V.





Интегрирует 5 900 транзисторов, что более чем в 50 раз превышает предыдущий мировой рекорд для подобных технологий.





Главное преимущество — крайне низкое энергопотребление, что критически важно для развития ИИ и периферийных вычислений.

Разработчики приводят технологическую «дорожную карту» до 2028 года: в 2026 году технология будет ограничена техпроцессом 90нм, но уже в 2027 году ожидается освоение 28нм, а с 2028 года - достижение уровня 5нм или даже 3нм.

💎 Почему это важно?

Проект WUJI — это часть масштабной стратегии Китая по достижению технологической независимости в полупроводниковой сфере, особенно на фоне экспортных ограничений со стороны США. Учитывая, что до 70% техпроцессов, используемых при производстве WUJI совместимы с существующими "кремниевыми" линиями, это упрощает массовое внедрение MoS₂ с сопутствующими выигрышами.

Полномасштабное серийное производство на новой линии в районе Пудун в Шанхае планируется начать в июне 2026 года.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника новые материалы перспективные материалы дисульфид молибдена MoS₂ RISC-V двумерные материалы

--