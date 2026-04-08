Анонсы: Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G

23.06.2026, MForum.ru

Tecno тихо представила на глобальном сайте новый смартфон Camon 50 Slim, раскрыв почти все его характеристики. Новинка выделяется крайне тонким корпусом толщиной 6.39 мм с изогнутыми гранями, что делает её одним из самых тонких устройств в линейке.

Экран — 6.78-дюймовый AMOLED разрешением 1.5K (1224×2720) с частотой обновления 144 Гц. Аппаратная платформа — MediaTek Helio G200 Ultimate. Соответственно, поддерживается только 4G LTE. Объём оперативной памяти — 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ за счёт виртуальной, встроенный накопитель — 128 или 256 ГБ.

Основная камера 50 МП использует сенсор Sony LYT-600 (1/1.56 дюйма) и дополнена датчиком мерцания. Фронтальная камера — 32 МП. Также предусмотрена система подсветки на 354 мини-светодиодах в блоке камер для уведомлений и интерактивных эффектов.

Батарея ёмкостью 5600 мАч поддерживает зарядку 60 Вт. Среди других функций: двойные динамики с Dolby Atmos, NFC, ИК-порт, слот для карт памяти до 2 ТБ и сертификация IP68/IP69 с военной степенью защиты. Работает смартфон под управлением HiOS 16.2.

Доступны цвета многоцветный New Mondrian, черный Prism Black, зеленый Jungle Green, синий Van Gogh Blue и красный Burgundy Red. Информации о ценах и сроках выхода пока нет.

Tecno Camon 50 Slim производит двойственное впечатление. С одной стороны, это действительно тонкий и стильный аппарат с качественным AMOLED-экраном, хорошей камерой и впечатляющей для своего класса защитой IP69. С другой — использование 4G-чипа и отсутствие 5G в 2026 году выглядит как шаг назад.

Видимо, Tecno нацеливает эту модель на рынки, где 5G-покрытие пока не является критичным фактором, предлагая вместо этого максимум дизайна и автономности. Учитывая быструю зарядку 60 Вт и ёмкий аккумулятор, это может стать отличным выбором для повседневного использования.

Ценовой диапазон будет ключевым фактором: если Tecno запросит слишком много, конкуренты с 5G могут перехватить инициативу. Ждём официального анонса цен.