ЦОДы: Охлаждение ЦОД ИИ с использованием пропиленгликоля – перспективное решение

25.06.2026, MForum.ru

Nvidia представила систему жидкостного охлаждения ИИ-серверов, в контуре которой в качестве теплоносителя задействован водный раствор пропиленгликоля в соотношении 75/25.

Её суть – отказ от традиционного чиллерного холода с температурой на входе 7–12 °C, в пользу «теплого» охлаждения. Жидкость заходит в теплообменники серверов с температурой 45 °C и отводит тепло, нагревшись до 55 °C. Это позволяет обходиться без компрессоров. Такую горячую воду наружный воздух легко охлаждает в большинстве климатических зон. В основном можно использовать сухие градирни или фрикулеры. Пропиленгликоль в этой схеме служит для защиты наружного контура при зимней эксплуатации, позволяя использовать фрикулинг в течение всего года.

Трудно переоценить значение технологии для индустрии ЦОД. Во-первых, коэффициент PUE может приближаться к значениям 1,1 и даже ниже – до 1.05, что уже обещает существенную экономию электроэнергии в масштабах дата-центра. Кроме того, тепло, отводимое жидкостью с температурой 55 °C, имеет промышленную ценность – его можно направлять в системы отопления близлежащих зданий, теплиц или горячего водоснабжения. То есть переиспользовать. И еще, более высокие температуры на входе в серверы, предъявляют менее жесткие требования к чистоте и осушению воздуха в машинном зале.

В целом этот метод должен порадовать экологов. Водный раствор пропиленгликоля вместо распространенного этиленгликоля – менее токсичен, его давно записали в «пищевые добавки» (E1520), кое-где он используется в системах отопления жилых домов. При разгерметизации контура он не создает токсикологической угрозы персоналу и природе. Да, по теплофизическим свойствам, пропиленгликолевый раствор несколько уступает этиленгликолевому - чуть более вязкий, ниже теплопроводность при отрицательных температурах – но в диапазоне температур 44-55 °C, разница не слишком велика.

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