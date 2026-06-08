Мобильная связь: МегаФон запустил 4G в поселке Береговой Амурской области

MForum.ru
29.06.2026,
МегаФон подключил базовую станцию в поселке Береговой в Зейском муниципальном округе Амурской области к волоконно-оптической линии. До сих пор она была подключена через геостационарный спутник, что изрядно ограничивало возможности пользователей - им предоставлялись только услуги голосовой связи. Теперь жителям Берегового стала доступна сеть LTE и скорости передачи данных вплоть до 50 Мбит/с.
«Для людей, которые живут и работают в тайге, стабильная связь — это базовая потребность. Сегодня абоненту уже недостаточно просто звонков, необходимо иметь стабильный высокоскоростной интернет. Мы запустили 4G на своей сети, чтобы у жителей была возможность выбора удобного тарифа и сервисов в зависимости от своих потребностей», - рассказал директор МегаФона в Амурской области Максим Дудкин.
Береговой расположен на берегу Зейского водохранилища, в 160 километрах от города Зея. Дорога к нему проходит через тайгу. Здесь проживает около тысячи человек, многие работают на местном золотодобывающем предприятии.
«В регионе продолжается работа по расширению LTE-покрытия, в том числе в регионах, приравненных к Крайнему Северу. Теперь жители Берегового могут выбирать удобного для себя оператора. Для отдаленных поселений это новое качество жизни и возможность более активно пользоваться современными цифровыми сервисами», - отметил Денис Земнухов, министр цифрового развития и связи Амурской области. ||
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теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Амурская область
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